В Татарстане группы риска планируется привить от COVID-19 до весны 2021 года

В Татарстане планируют привить от коронавируса людей из группы риска до весны следующего года. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Кроме того, в начале следующего года в республику для вакцинации должны поступить первые партии вакцины «ЭпиВакКорона».

Фото: realnoevremya.ru

— В первую очередь будут прививаться группы риска, и в дальнейшем, исходя из мощностей производителей, которые эту вакцину будут делать, и поставок в субъекты Российской Федерации, будут увеличиваться и объемы вакцинации, — объяснила Авдонина.

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 91 новый случай коронавируса. На сегодня в республику поступило 2,9 тыс. доз вакцины от коронавируса. Вакцинация стартовала.



Татьяна Леухина