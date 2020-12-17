Специалисты униклиники КФУ рассказали об особенностях реабилитации после COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Пациентам, которые переболели коронавирусом, нужно уделять особое внимание реабилитации. Об этом рассказали в университетской клинике КФУ.

Период восстановления после болезни длится в среднем от 2 недель до 1,5 месяца. Но если пациент переболел в тяжелой форме, находился в реанимации, в этом случае может потребоваться от 3 до 6 месяцев.

При серьезном поражении легких развиваются тяжелая форма пневмонии, дыхательная недостаточность. В связи с этим врачи рекомендуют начинать реабилитацию уже во время пневмонии. Нужно придать телу такое положение, в котором легкие имеют возможность раскрыться, максимально получить кровоснабжение; это так называемая пронопозиция (лежа на животе), сидя, респираторная гимнастика.

Самолечением заниматься категорически нельзя. Необходимо строго выполнять рекомендации врача. Наиболее тяжелые осложнения COVID-19 — тромбозы различных локализаций. Как следствие, инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения, ишемия конечностей. Поэтому медики назначают антикоагулянтную терапию, необходимую для профилактики тромбозов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

При коронавирусе страдает и иммунитет. Эксперты предупредили, что так называемые иммуномодуляторы для стимуляции иммунитета не имеют доказанной эффективности. Поэтому принимать их бессмысленно.

Важно начинать с самого простого: режим, питание, поддерживающая терапия сопутствующих заболеваний, консультация врача. Универсальных препаратов для укрепления иммунитета, как при COVID-19, так и при других состояниях, не существует.

Витамины нужно принимать только по назначению врача. Во время реабилитации запрещается активно заниматься спортом, изнуряющими нагрузками, ходить в сауну. Нагрузки следует увеличивать постепенно, под контролем врача.

Строго запрещается курить и употреблять алкоголь. Пациенту нужны и ежедневные прогулки не менее 40 минут. Нужно начинать с кратковременных прогулок — неспешных пеших, постепенно увеличивая дальность пути, потом физнагрузки наращивать постепенно, рассказала заместитель главного врача по медицинской части, руководитель терапевтического отделения униклиники КФУ Эмма Мухаметшина.

Во время серьезных восстановительных процессов в организме идет большой расход белка. Поэтому в этот период в рационе должно быть достаточно продуктов белкового содержания — мяса (говядина, постная свинина, крольчатина, индюшатина). Еду готовить лучше на пару или отваривать. До полного выздоровления надо отказаться от жареной, копченой, жирной пищи. Нежелательны крепкий чай, черный кофе. Следует больше пить морсы из свежезамороженных ягод, компоты из сухофруктов. Свежевыжатые соки лучше пить через 1-1,5 часа после еды во избежание раздражения желудка, сообщает пресс-служба КФУ.

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Татьяна Леухина