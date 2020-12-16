Роспотребнадзор: в России разрабатываются 26 вариантов вакцины от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские ученые разрабатывают 26 вариантов вакцин от COVID-19.
«И в России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях. Первые две вакцины уже зарегистрированы», — цитирует «РИА Новости» Попову.
По ее словам, создание эффективной вакцины от коронавируса является важным шагом в борьбе с распространением вируса.
Напомним, что в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: вакцина центра имени Гамалеи Минздрава РФ «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» государственного научного центра «Вектор».
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