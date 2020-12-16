Новости общества

17:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор: в России разрабатываются 26 вариантов вакцины от COVID-19

15:54, 16.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: в России разрабатываются 26 вариантов вакцины от COVID-19
Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские ученые разрабатывают 26 вариантов вакцин от COVID-19.

«И в России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях. Первые две вакцины уже зарегистрированы», — цитирует «РИА Новости» Попову.

По ее словам, создание эффективной вакцины от коронавируса является важным шагом в борьбе с распространением вируса.

Фото: twitter.com/izvestia_ru

Напомним, что в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19: вакцина центра имени Гамалеи Минздрава РФ «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» государственного научного центра «Вектор».

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем