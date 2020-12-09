Патяшина: «Если бы я была студенткой, мне бы нравилось дистанционное обучение»

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что ситуация в республике позволяет образовательным учреждениям продолжить работу в очном режиме.



«Никаких оснований переходить на «дистант» нет и не будет. Если соблюдать все меры предосторожности — никаких проблем не возникнет», — заверила Патяшина.

При этом глава Роспотребнадзора уверена, качество обучения на «дистанционке» значительно ниже, чем на очном.

«Если бы я была студенткой, мне бы нравилось дистанционное обучение, особенно зимой», — дополнила Патяшина.

Ранее казанские студенты выложили видео, в котором ответили на заявление замруководителя татарстанского управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, назвавшей дистанционное обучение не самой эффективной мерой профилактики коронавируса.