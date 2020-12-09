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Патяшина: «Если бы я была студенткой, мне бы нравилось дистанционное обучение»

12:45, 09.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 2
Патяшина: «Если бы я была студенткой, мне бы нравилось дистанционное обучение»
Фото: tatarstan.ru

Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что ситуация в республике позволяет образовательным учреждениям продолжить работу в очном режиме.

«Никаких оснований переходить на «дистант» нет и не будет. Если соблюдать все меры предосторожности — никаких проблем не возникнет», — заверила Патяшина.

При этом глава Роспотребнадзора уверена, качество обучения на «дистанционке» значительно ниже, чем на очном.

«Если бы я была студенткой, мне бы нравилось дистанционное обучение, особенно зимой», — дополнила Патяшина.

Ранее казанские студенты выложили видео, в котором ответили на заявление замруководителя татарстанского управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, назвавшей дистанционное обучение не самой эффективной мерой профилактики коронавируса.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:21
    Но училась на дневном,а могла поступить на заочное отделение.
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  • Анонимно 13:56
    Глупость все это, никакое дистанционное обучение не заменит живого общения с преподавателем...
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