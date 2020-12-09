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На Ставрополье разработали препарат, подавляющий коронавирус

23:05, 09.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На Ставрополье разработали препарат, подавляющий коронавирус
Фото: pixnio.com

В Пятигорской городской клинической больнице разработали препарат, подавляющий COVID-19. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Ставрополья.

Как объяснили разработчики препарата, лекарство блокирует вирусную РНК в человеческом организме (метод «антисмысловой терапии»).

В Минздраве Ставропольского края заявили, что местная разработка прошла испытания на токсичность и противовирусную активность в центре Гамалеи. Создатели препарата от коронавируса ведут переговоры с частными фармакологическими компаниями и государственными венчурными фондами для запуска его производства.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что поставки отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» в российские регионы, которые еще не успели ее получить, стартуют после 10 декабря. На сегодняшний день ее получили примерно половина субъектов РФ.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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