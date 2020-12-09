Почти у половины татарстанцев, участвовавших в изучении популяционного иммунитета, нашли антитела к COVID-19

Около 3 тыс. татарстанцев приняли участие в пилотном проекте Роспотребнадзора РФ по изучению популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. В сентябре антитела нашли у 45,2% участников тестирования. Об этом в прямом эфире рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

— Мы исследовали популяционный иммунитет — это антитела у 2947 человек — это одинаковое количество лиц в каждом муниципальном образовании нашей республики и одинаковое количество лиц в разных возрастных группах. Это достаточно репрезентативная выборка, которую можно применить на всю республику, — сказала она.

Фото: realnoevremya.ru

Антитела в сентябре нашли у 45,2% участников испытаний, тогда как в июне это значение составляло 31,3%. Большинство людей, которые приняли участие в испытаниях, перенесли COVID-19 без симптомов (93,8%). Согласно результатам исследования, среди переболевших есть много детей дошкольного возраста, школьников, медработников.

На сегодняшний день в республике проходит третий этап тестирования на коллективный иммунитет. Патяшина выразила надежду на то, что результаты третьего исследования покажут наличие антител у 60% испытуемых.

Главный санитарный врач Татарстана подчеркнула, что наличие антител не освобождает от необходимости соблюдать санитарные правила.



В августе в Татарстане выявили самый высокий процент людей с антителами к коронавирусу.



Татьяна Леухина