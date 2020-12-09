Роспотребнадзор Татарстана дал рекомендации по проведению корпоративов

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина в прямом эфире рассказала, каких правил должны придерживаться общественные заведения и их посетители во время проведения корпоративов.



Марина Патяшина отметила, что в кафе и ресторанах могут находиться до 100 человек, а помещение может быть заполнено до 70%. Кроме того, должна быть соблюдена дистанция между столиками. Если в заведении проводят банкет, то оно должно закрыться для других посетителей вне зависимости от заполненности помещения. Персонал должен быть в масках, а заведения — снабжены антисептиками.

Также есть ограничения для некоторых категорий граждан.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Ограничений по корпоративам нет. Сейчас мы не рекомендуем в них участвовать лицам с признаками острых респираторных вирусных инфекций, лицам, имеющим хронические заболевания, которые наиболее подвержены заражению новой коронавирусной инфекцией, и третья категория лиц — люди старше 65 лет», — подчеркивает Патяшина.

Ранее «Реальное время» узнало у казанцев, собираются ли они отмечать новогодние корпоративы. А жителям Набережных Челнов уже рекомендовали не проводить их.