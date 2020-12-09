На Украине с 8 января вводят карантин

Кабмин Украины ввел усиленные карантинные меры из-за распространения коронавируса с 8 по 24 января. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Так, на период карантина будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров, кроме доставки и заказов «с собой», магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, за исключением учреждений, работающих в ТРЦ и продающих пищевые продукты, лекарства, ветеринарные препараты, средства гигиены и бытовую химию.

На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов. На этот период времени будут запрещены любые развлекательные, рекламные, спортивные, культурные, массовые мероприятия, передает RT.

Правительство предусмотрело оказание финансовой поддержки для работодателей, которых коснутся карантинные ограничения, отметил Шмыгаль.

За прошедшие сутки на Украине коронавирус выявили у 12 585 человек. Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 845 343 человек. За сутки выздоровели 14 554 пациента, всего 451 118 человек. Зарегистрировали 276 летальных исходов. Это рекордное количество смертей за все время пандемии в стране.



Татьяна Леухина