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Власти Москвы подтвердили утечку данных переболевших коронавирусом и назвали причну

16:42, 09.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти Москвы подтвердили утечку данных переболевших коронавирусом и назвали причну
Фото: mos.ru

Утечка персональных данных в Москве лиц, переболевших коронавирусом, подтвердилась и произошла вследствие «человеческого фактора». Об этом заявил руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

Ранее СМИ сообщили, что персональные данные нескольких сотен тысяч переболевших COVID-19 москвичей оказались опубликованы в интернете.

По словам Лысенко, в ходе проверки этой информации выяснилось, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем городского правительства не было.

«Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам. Проверка продолжается, по ее результатам будут приняты меры», — цитирует оперштаб Москвы Лысенко.

Ранее в Минздраве Татарстана объяснили, почему различаются республиканские и федеральные данные об умерших от COVID-19.

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