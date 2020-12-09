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Границы некоторых стран могут быть закрыты для россиян до сентября 2021 года

11:49, 09.12.2020
Границы некоторых стран могут быть закрыты для россиян до сентября 2021 года
Фото: Максим Платонов (архив)

Границы некоторых популярных у россиян стран могут быть закрыты до сентября 2021 года. «Власти других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона», — заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев (цитата по ТАСС).

По его словам, многие туроператоры, которые работали с приемом в РФ иностранных туристов, потеряли своих клиентов в этом году.

Максим Платонов (архив)

Напомним, в марте Россия закрыла границы из-за ситуации с распространением коронавируса. С сентября авиасообщение с рядом стран начало возобновляться. Например, Кипр откроет границы для россиян с 1 марта.

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