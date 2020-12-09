Более 15 тысяч татарстанцев позвонили на горячую линию по COVID-19 за две недели

За две недели работы модернизированной горячей линии для консультации жителей по вопросам COVID-19 туда поступило 15 329 звонков от татарстанцев. Ежедневно операторы обрабатывают около 1 тыс. обращений от жителей республики.

Максимальное количество звонков за все время на горячую линию поступило 4 декабря — 1 447. Среднее время ожидания на линии не превышает 25 секунд, а средняя длительность разговора составляет до 2 минут.

Фото: Максим Платонов (архив)

Круглосуточный контакт-центр по вопросам COVID-19 заработал в Татарстане 25 ноября. Позвонить можно по короткому номеру 122 и по номеру 8 800 222 59 00.

Татарстанцев консультируют более 50 операторов, а также телефонный робот Лилия. Они отвечают на вопросы о коронавирусе, лекарственном обеспечении, работе поликлиник, передает пресс-служба Минцифры РТ.

По данным на 1 декабря, на линию поступило более 5 600 звонков татарстанцев по вопросам COVID-19.



Татьяна Леухина