Патяшина рассказала о причинах «занижения» статистки заболевания коронавирусом

Глава Управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что, согласно федеральному закону, в официальную статистику попадают только те случаи, которые подтверждены положительным мазком из носоглотки.



«Остальные подлежат лечению, наблюдению. Безусловно, наблюдению за близкими людьми и изоляции», — заявила Патяшина.

Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

С ее слов, после того как вирус опустился в нижние дыхательные пути, после чего выявляется вирусная пневмония, обнаружить возбудитель инфекции в носоглотке невозможно. Тем не менее у пациентов, имеющих симптоматику коронавируса, берут мазки для диагностики.

«Пациент может лечиться, начать выздоравливать, вирус поднимается в верхние пути и мазок снова становится положительным», — заметила она.

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