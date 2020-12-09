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Патяшина рассказала о причинах «занижения» статистки заболевания коронавирусом

12:09, 09.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Патяшина рассказала о причинах «занижения» статистки заболевания коронавирусом
Фото: tatarstan.ru

Глава Управления Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина заявила, что, согласно федеральному закону, в официальную статистику попадают только те случаи, которые подтверждены положительным мазком из носоглотки.

«Остальные подлежат лечению, наблюдению. Безусловно, наблюдению за близкими людьми и изоляции», — заявила Патяшина.

Фото: Ринат Назметдинов (архивное фото)

С ее слов, после того как вирус опустился в нижние дыхательные пути, после чего выявляется вирусная пневмония, обнаружить возбудитель инфекции в носоглотке невозможно. Тем не менее у пациентов, имеющих симптоматику коронавируса, берут мазки для диагностики.

«Пациент может лечиться, начать выздоравливать, вирус поднимается в верхние пути и мазок снова становится положительным», — заметила она.

Ранее Башкирия возглавила рейтинг регионов по возможным манипуляциям со статистикой смертей от COVID-19.

ОбществоМедицина Татарстан
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