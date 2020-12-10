Жители Набережных Челнов не планируют заключать браки в преддверии Нового года

В преддверии Нового года в Набережных Челнах не зарегистрируют ни одного брака. Об этом сообщают «Челнинские известия».

В управлении ЗАГС автограда связывают отсутствие регистраций брака 30 и 31 декабря с пандемией коронавируса, в том числе ограничением работы заведений общепита.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Иначе сложилась ситуация в Тукаевском районе РТ. Там 31 декабря оформят свои отношения две пары.

Напомним, что в марте на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Татарстане временно приостановили государственную регистрацию браков без уважительных причин.



Татьяна Демина