Летальность коронавируса в России ниже общемировой — Роспотребнадзор

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России летальность COVID-19 ниже, чем в среднем по миру. В РФ она составляет 1,7%, против мирового показателя в 2,3%.

«В России на сегодняшний день чуть более 2,53 млн [заболевших], 1,98 млн выздоровевших и летальность составляет на сегодняшний день 1,7% от всех зарегистрированных инфицированных новым вирусом», — передает ее слова ТАСС.

На конференции по борьбе с коронавирусом Попова напомнила, что в мире зарегистрировано 67,8 млн случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели — 46,7 млн человек. Заболеваемость на 100 тысяч человек населения в России составляет 1 690 случаев, по данному показателю страна находится на 55 месте.

Попова сообщила, что коронавирус в крупных городах распространяется примерно в два раза интенсивнее, чем в среднем по стране.

Ранее Попова заявляла, что по показателям заболеваемости Татарстан находится среди наименее опасных регионов.