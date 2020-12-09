В РФПИ опровергли отказ Турции от закупки российской вакцины от COVID-19

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) не подтвердили информацию о том, что Турция отказалась от приобретения отечественной вакцины от коронавируса.

«Переговоры с Турцией продолжаются. Приведенные цитаты [представителя Минздрава Турции] — пример fake news», — цитирует ТАСС представителя РФПИ.

Фото: twitter.com/sputnikvaccin

Напомним, что министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что власти страны решили отказаться от закупки российской вакцины от COVID-19. По его словам, проблема возникла из-за соответствия стандарту надлежащей лабораторной практики (GLP).

Татьяна Демина