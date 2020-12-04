Главное к утру: в Татарстане общепиту разрешили работать в новогоднюю ночь, страны ОПЕК+ нарастят добычу
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 4 декабря:
- Кабмин Татарстана разрешил общепиту работать в новогоднюю ночь. Рестораны и бары смогут принимать посетителей до 3.00.
- В Татарстане вчера официально подтвердились еще три смертельных случая от коронавируса. Теперь жертвами COVID-19 в республике числятся 144 человека. По данным республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, умерли трое мужчин 1943, 1957 и 1965 годов рождения.
- В Аксубаево прошел семинар, посвященный сохранению родных языков. Возглавил его вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, который курирует эту тему на республиканском уровне. В Лаишевском районе вообще нет татарских классов. В Нурлатском районе только 13% говорящих на татарском детей учатся в таких классах. Ахметов считает, что улучшить ситуацию можно, только заинтересовав детей процессом обучения на родном языке.
- В проект оборонного бюджета США на 2021 год вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток — 2». Ограничительные меры предусматривались в обеих версиях оборонного бюджета — разработанной в сенате и подготовленной палатой представителей. Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода.
- Страны ОПЕК+ договорились изменить условия сделки по сокращению добычи нефти. С января 2021 года они смогут нарастить добычу. Пока ее планируется увеличить на 0,5 млн баррелей в сутки. Общее ограничение в январе 2021 года составит 7,2 млн баррелей в сутки от базового уровня.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в стране одновременно идет разработка не менее 10 вакцин. В новосибирском центре «Вектор» работают над еще тремя вакцинами. Попова добавила, что разработкой вакцин занимаются также ФМБА и Академия наук.
- Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта. Власти страны откроют остров для туристов из государств, попавших в «красный список». Кипр будет принимать путешественников после того, как они сдадут два теста на SARS-CoV-2. Первый необходимо сдать за 72 часа до приезда, второй — по прибытии в аэропорт.
- Член центрального штаба ОНФ и урбанист Светлана Калинина назвала Казань среди городов с наилучшим благоустройством. Она подчеркнула, что города и населенные пункты должны «строить» сами жители.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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