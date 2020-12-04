Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти со следующего года

Страны ОПЕК+ договорились изменить условия сделки по сокращению добычи нефти. С января 2021 года они смогут нарастить добычу.

Пока ее планируется увеличить на 0,5 млн бареллей в сутки, передает «Интерфакс». Общее ограничение в январе 2021 года составит 7,2 млн бареллей в сутки от базового уровня.

Также стало известно, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман останется во главе конференции стран-участниц сделки.

Напомним, что только «Татнефть» за 11 месяцев этого года добыла на 3,4 млн тонн нефти меньше, чем за тот же период прошлого года.