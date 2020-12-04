В США согласовали новые санкции против «Северного потока-2"

В проект оборонного бюджета США на 2021 год вошли расширенные санкции против газопровода «Северный поток-2". Ограничительные меры предусматривались в обеих версиях оборонного бюджета: разработанной в сенате и подготовленной палатой представителей.



Санкции планируется распространить на компании, «способствующие продаже, аренде или предоставлению» трубоукладочных судов для строительства газопровода. Такие меры согласовали, позволив таким образом президенту США снимать их против того или иного лица, исходя из национальных интересов.

Фото: wikimedia.org

В законопроекте появилось требование проводить консультации с рядом стран (с Великобританией, Швейцарией, Норвегией и странами Евросоюза) при введении ограничений, передает «РИА Новости».

Ранее оператор «Северного потока-2", Nord Stream 2 AG, сообщил о планах возобновить укладку газопровода в текущем году. Компания будет использовать судно с якорным позиционированием.



Татьяна Леухина