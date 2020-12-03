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В Татарстане чиновники обсудили сохранение родных языков — видео

20:56, 03.12.2020
В Татарстане чиновники обсудили сохранение родных языков — видео
Фото: скриншот

В Аксубаево прошел семинар посвященный сохранению родных языков. Возглавил его вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов, который курирует эту тему на республиканском уровне, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На совещании выяснилось, что в Аксубаевском районе проживает много чувашей, но обучения на чувашском языке нет. В районе попытаются решить проблему, там построят новую школу, где будут учить на русском, татарском и чувашском языках.

В Лаишевском районе вообще нет татарских классов. В Нурлатском районе только 13% говорящих на татарском детей учатся в таких классах.

Марат Ахметов считает, что улучшить ситуацию можно только заинтересовав детей процессом обучения на родном языке.

ОбществоОбразование Татарстан
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