Кипр откроет границы для россиян с 1 марта
Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта. Власти страны откроют остров для туристов из государств, попавших в «красный список».
Кипр будет принимать путешественников после того, как они сдадут два теста на SARS-CoV-2. Первый необходимо сдать за 72 часа, второй по прибытию в аэропорт, говорится в сообщении правительства Кипра.
В перечне, кроме России, Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет, ОАЭ, Иордания и Саудовская Аравия.
На сегодня полететь на Кипр могут только россияне, которые имеют там родственников или вид на жительство.Общество
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