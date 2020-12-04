Кипр откроет границы для россиян с 1 марта

Фото: Максим Платонов (архив)

Россияне смогут посещать Кипр с 1 марта. Власти страны откроют остров для туристов из государств, попавших в «красный список».

Кипр будет принимать путешественников после того, как они сдадут два теста на SARS-CoV-2. Первый необходимо сдать за 72 часа, второй по прибытию в аэропорт, говорится в сообщении правительства Кипра.

Фото: Максим Платонов (архив)

В перечне, кроме России, Украина, Белоруссия, Израиль, Ливан, Египет, ОАЭ, Иордания и Саудовская Аравия.

На сегодня полететь на Кипр могут только россияне, которые имеют там родственников или вид на жительство.