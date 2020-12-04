В ОНФ отметили благоустройство в Казани

Член центрального штаба ОНФ и урбанист Светлана Калинина назвала Казань среди городов с наилучшим благоустройством. Она подчеркнула, что города и населенные пункты должны «строить» сами жители.

«В России есть другие субъекты, благоустройство которых не хуже столичного. Это Казань, Тюмень, Благовещенск, Калининград, Калуга, Брянск», — приводит РИА ФАН слова Калининой.

Она поблагодарила президента РФ за решение обязать муниципальные власти прислушиваться к общественным организациям при согласовании проектов благоустройства городов.