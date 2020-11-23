Главное за выходные: рост цен на ЖКХ с 2021 года, пожар в казанской колонии, книга о криминальном Татарстане
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 23 ноября:
- Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение категории «вынужденно безработных», которые претендуют на пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя.
- С начала года в Татарстане ввели в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья, из них 117 тыс. кв. м — за последние полмесяца. На данный момент план в РТ выполнен почти на 80%, рассказал на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Пять районов уже выполнили годовой план полностью — Высокогорский, Тукаевский, Пестречинский, Апастовский и Лаишевский.
- В субботу при проведении кровельных работ в Альметьевске в 17-этажном строящемся доме на улице Зарипова произошел хлопок газовоздушной смеси. Двое рабочих пострадали и были госпитализированы.
- Директор Гарантийного фонда Татарстана Тимур Темиргалиев сообщил, что он оставит эту должность. Также он получил звание почетного экономиста РТ.
- В Казани кондуктор следующего по маршруту №5 трамвая затеял драку с пассажиром. Последний вступился за девушку, на которую кондуктор стал кричать. По рассказам очевидцев, кондуктора возмутил громкий ответ девушки на его вопрос из-за того, что она была в наушниках. После того, как мужчина заступился за девушку, кондуктор, по сообщению пассажирки, «полез на него с кулаками».
- В Казани в воскресенье днем произошел пожар в колонии №19. Загорелась крыша столовой, находящейся в промзоне учреждения. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание на подстанции рядом с литейным цехом.
- В России с июля 2021 года ожидается рост цен на ЖКХ примерно на 4—6%. С 1 января в стране прекращается действие моратория на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату — это грозит должникам очень непростой ситуацией.
- Казанский фотограф Артем Горланов выложил еще один ролик с мотоциклистом, катающимся на льду. На этот раз он выехал на замерзшую Казанку. Экстремалы продолжают выезжать на лед, несмотря на предупреждения МЧС об опасности. Слой льда должен превысить 7 см.
- Татарстанская прокуратура начала проверку книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» под авторством Роберта Гараева. В книге рассказывается история казанских группировок (ОПГ). Изначальной задумкой автора было исследование феномена казанских ОПГ 80-х и 90-х годов. В прокуратуре считают, что книга может содержать запрещенную законом информацию, и поэтому ее следует изучить.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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