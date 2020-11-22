Россиян предупредили о росте цен на ЖКХ со следующего года

В России с июля 2021 года ожидается рост цен на ЖКХ примерно на 4—6%, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на экспертов.



Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева напомнила, что с 1 января в стране прекращается действие моратория на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату — это грозит должникам очень непростой ситуацией. По мнению эксперта, отключение в зимний период отопления, света и воды — гораздо страшнее.

Тарифы на газ со следующего года тоже будут проиндексированы примерно на 3%, сообщил гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко.

Фото: realnoevremya.ru

По словам эксперта, на 4% увеличатся тарифы на услуги тепло- и водоснабжения и водоотведения: «Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4—6,4 процента». Еще в июле на 4% вырастут цены на электроэнергию и на вывоз мусора.

По закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции, которая, по оценкам Минэкономразвития, составит примерно 4—5%.

Ранее россияне рассказывали, на что увеличились их траты в 2020 году. Почти половина граждан говорила об увеличении трат на оплату ЖКУ.