В Госдуму внесли законопроект о «вынужденно безработных»

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение категории «вынужденно безработных», которые претендуют на пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя, сообщает «РИА Новости».



Многие предприниматели в условиях пандемии были вынуждены приостановить свою деятельность, а отсутствие заработка не позволило выплачивать зарплаты вовремя или вовсе приводило к их невыплатам. По действующему законодательству граждане не признаются безработными, если их работодатель не обеспечил их работой.

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«Вынужденно безработными» будут называться граждане, которых работодатель не обеспечил работой по трудовому договору из-за принятия органом государственной власти акта, запрещающего деятельность работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, или другого особого правового режима.

Таким гражданам будет выплачиваться пособие не ниже МРОТ и не менее его среднемесячной зарплаты. В этот период с работодателя снимается ответственность за выплату зарплаты, но он не должен расторгать трудовой договор по своей инициативе.

Ранее сообщалось, что в сентябре в России зарегистрировали максимальное количество безработных.

Маргарита Головатенко