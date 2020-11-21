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Пять районов Татарстана выполнили годовой план по вводу жилья

10:48, 21.11.2020 1
Пять районов Татарстана выполнили годовой план по вводу жилья
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала года в Татарстане ввели в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья, из них 117 тыс. квадратных метров — за последние полмесяца. На данный момент план по РТ выполнен почти на 80%, рассказал на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Пять районов уже выполнили годовой план полностью — Высокогорский, Тукаевский, Пестречинский, Апастовский и Лаишевский районы республики.

На данный момент в рамках программы соципотеки ввели в эксплуатацию 90 домов на 2 631 квартиру. Продолжается строительство 40 домов, из них 35 находятся в высокой степени готовности.

По программе строительства инвестиционного жилья сдали 133 дома, по плану должно быть 177. Остальные 44 дома находятся в высокой степени готовности.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В части индивидуального жилищного строительства введено 93% от годового плана, или 9,9 тыс. домов, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, на начало ноября Госжилфонд РТ отчитался о завершении строительства только по 83 домам на 2 259 квартир. Это составляет лишь 49% от годового плана.

Недвижимость Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21 ноя
    Конечно, так и поверили...тут любят все приукрасить ..до Ивана Грозного!!!
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