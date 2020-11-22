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В Казани кондуктор трамвая затеял драку с пассажиром, вступившимся за девушку

07:20, 22.11.2020 3
В Казани кондуктор трамвая затеял драку с пассажиром, вступившимся за девушку
Фото: kzn.ru

В Казани кондуктор следующего по маршруту №5 трамвая затеял драку с пассажиром. Последний вступился за девушку, на которую кондуктор стал кричать. Об этом сообщается в одном из новостных казанских сообществ в социальной сети.

Кондуктора возмутил громкий ответ девушки на его вопрос из-за того, что она была в наушниках. После того, как мужчина заступился за девушку, кондуктор, по сообщению пассажирки, «полез на него с кулаками».

Фото: скриншот

«Кондуктор совсем в неадеквате. Я стала бояться за свою жизнь», — написала девушка.

Ранее сообщалось, что в Казани подравшегося с пассажиром водителя автобуса привлекут к ответственности.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:14
    надо уважать нелегкую профессию кондуктора труженика,это вам не барыга с базара или ларька.
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  • Анонимно 13:17
    каратист трудяга мигрант,молотит ногами зарвавшегося хама колхозника.
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    Анонимно 15:25
    Поддерживаю
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