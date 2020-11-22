В Казани произошел пожар в колонии
В Казани в воскресенье днем произошел пожар в колонии №19. Загорелась крыша столовой, находящейся в промзоне учреждения.
По данным пресс-службы республиканского управления ФСИН, пожар уже локализован на площади 200 кв.м.
Пострадавших нет. Тушением огня занимаются пожарные подразделения колонии.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание на подстанции рядом с литейным цехом.Происшествия Татарстан
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