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В Казани произошел пожар в колонии

15:27, 22.11.2020
В Казани произошел пожар в колонии
Фото: google.com/maps / скриншот

В Казани в воскресенье днем произошел пожар в колонии №19. Загорелась крыша столовой, находящейся в промзоне учреждения.

По данным пресс-службы республиканского управления ФСИН, пожар уже локализован на площади 200 кв.м.

Пострадавших нет. Тушением огня занимаются пожарные подразделения колонии.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание на подстанции рядом с литейным цехом.

Происшествия Татарстан
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