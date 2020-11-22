Прокуратура Татарстана начала проверку книги «Слово пацана» о казанских ОПГ

Татарстанская прокуратура начала проверку книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х» под авторством Роберта Гараева. Об этом сообщил сам автор на своей странице в Facebook.



В книге рассказывается история казанских группировок (ОПГ). Изначальной задумкой автора было исследование феномена казанских ОПГ 80-х и 90-х годов.

В прокуратуре считают, что книга может содержать запрещенную законом информацию и поэтому ее следует изучить.

Фото: скриншот YouTube (на фото — Роберт Гараев)

«Сотрудники надзорного ведомства изучат содержание книги и при необходимости привлекут к этой работе специалистов и экспертов. После этого будет принято решение о применение правовых средств прокурорского реагирования», — сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев телеканалу «Эфир».

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, что выходит книга Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».