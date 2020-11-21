В Альметьевске при проведении кровельных работ произошло ЧП, с ожогами госпитализированы двое рабочих

Фото: ГУ МЧС России по РТ

При проведении кровельных работ в Альметьевске в 17-этажном строящемся доме на ул. Зарипова произошло ЧП, в результате которого пострадали двое рабочих 1993 и 1995 годов рождения. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительным данным, в доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадавших госпитализировали в медсанчасть «Татнефть» с ожогами.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев и заместитель прокурора города Роман Шипков. Также на место прибыли подразделения МЧС, однако их помощь не потребовалась.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прокуратура Альметьевска начала проверку соблюдения требований безопасности при проведении строительных работ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.