В Альметьевске при проведении кровельных работ произошло ЧП, с ожогами госпитализированы двое рабочих
При проведении кровельных работ в Альметьевске в 17-этажном строящемся доме на ул. Зарипова произошло ЧП, в результате которого пострадали двое рабочих 1993 и 1995 годов рождения. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
По предварительным данным, в доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Пострадавших госпитализировали в медсанчасть «Татнефть» с ожогами.
На место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора Альметьевска Марсель Гимаев и заместитель прокурора города Роман Шипков. Также на место прибыли подразделения МЧС, однако их помощь не потребовалась.
Прокуратура Альметьевска начала проверку соблюдения требований безопасности при проведении строительных работ. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.Происшествия Татарстан
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