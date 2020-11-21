Тимур Темиргалиев объявил об уходе с поста директора Гарантийного фонда Татарстана

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Директор Гарантийного фонда Татарстана Тимур Темиргалиев сообщил, что он оставит эту должность. Судя по его посту в Instagram, экономист нашел работу за пределами республики.

«Татарстан — место, которое останется в сердце на всю жизнь и будет всегда домом для меня. Где бы я не был, я всегда с гордостью буду носить имя выходца из Республики и члена команды Татарстана», — написал Темиргалиев.

Он также похвастался в сторис, что получил звание почетного экономиста РТ.

Фото: instagram.com/timur_temirgalievrt

Темиргалиев обладает одним из самых привлекательных резюме среди республиканских чиновников: обучался в Университете Гонконга и международной школе Ньюбери в Великобритании. Окончил курс MBA в Школе бизнеса Маршалла в Университете Южной Калифорнии. Вошел в число победителей конкурса «Лидеры России». Работал в «Татнефтехиминвест-холдинге» и Минэкономики Татарстана, почти три года руководил Гарантийным фондом РТ.