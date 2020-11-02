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Главное за выходные: Макрон о мусульманах, Путин привык к удаленке, арест отчима «кукморского ваххабита»

07:00, 02.11.2020
Главное за выходные: Макрон о мусульманах, Путин привык к удаленке, арест отчима «кукморского ваххабита»
Фото: kremlin.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 2 ноября:

  • Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман, которых возмутили карикатуры на пророка Мухаммеда. В интервью телеканалу Al Jazeera он подчеркнул, что в первую очередь должен обеспечивать правопорядок и защиту прав граждан.
  • Российский лидер Владимир Путин рассказал на форуме «Россия зовет!», что уже привык к удаленке. Однако вживую с аудиторией общаться легче и интереснее, добавил президент.
  • Отчим кукморского подростка, пытавшегося поджечь полицейское отделение, Марат Замалиев арестован на два месяца. Следствие считает, что мужчина мог быть причастен к теракту.
  • СМИ сообщили о возможной отставке главы Минтранса РФ Евгения Дитриха. Якобы этот вопрос поднимался еще весной, но в правительстве его отложили из-за пандемии коронавируса.
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  • Певица Tatarka (уроженка Набережных Челнов Ирина Смелая) представила свой дебютный альбом Golden Flower.
  • Легендарный британский актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика не планирует возвращаться к карантинным ограничениям или вводить дистанционное обучение в школах.
  • В Казани задержали бывшего начальника ОП «Сафиуллина» Алексея Ершова, подозреваемого во взяточничестве.

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