В Казани задержан беглый полковник полиции Ершов

Фото: "Реальное время" (Ершов на открытии нового здания ОП в 2017 г.)

Экс-начальник казанского ОП «Сафиуллина» Алексей Ершов найден и задержан на казанской даче в Царицыно. Об этом «Реальному времени» сообщили источники в правоохранительных органах.

Пропавшего три недели назад полковника назад успели объявить в федеральный розыск по делу о взятках и еще ряде должностных преступлений, однако пределы Татарстана он не покидал, утверждают источники «Реального времени».



Пока он бегал в отдел полиции успели назначить нового начальника.

Напомним, 8 октября сотрудники ФСБ и Следкома заподозрили в получении взятки заместителя начальника ОП «Сафиуллина» Ильназа Ситдикова. Вопросы были и к его шефу, но ни на рабочем месте, ни дома его не нашли. 9 октября в отношении Ершова возбудили дело по шести взяткам, превышении полномочий, злоупотреблении ими, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. Позже в нем появился еще один эпизод взятки.

12 октября Следком по РТ официально объявил полковника полиции в розыск, а 14-го в рамках следственных действий силовики наведались в казанские отделы полиции и потребовали у их руководителей оказать содействие в поисках их коллеги и установлении всех его контактов. С этой целью, говорят, брали для изучения телефоны полицейских.

Его зам уже арестован. Один из свидетелей по делу — владелец ЧОП признался в передаче взяток на сумму 18 млн рублей, начиная с 2005 года — «за покровительство и отсутствие проверок». Получателем он назвал полковника.

