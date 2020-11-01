СМИ предрекли отставку главы Минтранса РФ Евгения Дитриха

Министр транспорта Евгений Дитрих уходит в отставку. На его пост рассматриваются три кандидата — два заместителя Дитриха — глава Росавтодора Андрей Костюк и глава Росавиации Александр Нерадько, а также глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.



Как рассказали РБК осведомленные источники, отставка могла состояться еще весной, но из-за сложной ситуации, вызванной COVID-19, этот вопрос отложили. Поскольку авиация сейчас — наиболее пострадавшая отрасль, на пост главы минтранса РФ вполне вероятно могут рассматриваться Савельев и Нерадько.

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Евгений Дитрих был назначен министром транспорта в мае 2018 года. В январе 2020 года в правительстве Михаила Мишустина сохранил должность главы Минтранса.

В октябре премьер-министр Михаил Мишустин отправил в отставку замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

