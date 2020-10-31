Минниханов высказался о возможном повторном карантине и переводе школьников на дистант
Президент Татарстана Рустам Минниханов потребовал строгого выполнения предписаний Роспотребнадзора. Он заявил, что на сегодня повторное введение карантина не планируется, и планов по переводу школ на дистант «нет и быть не может».
Первая четверть показала, что обучение детей может быть организовано с соблюдением всех санитарных норм.
«Никаких решений в части дистанционного школьного обучения не предполагается, и в этом нет никакой необходимости», — подчеркнул Рустам Минниханов.
Ранее сообщалось, что доля заразившихся детей по-прежнему составляет менее 3%. В республике с 1 сентября выявлено 40 случаев заболевания Covid-19 среди школьников и 121 случай среди педагогов. Все случаи являются единичными и не распространились в коллективах.
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