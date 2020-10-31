Новости общества

21:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Tatarka выпустила свой первый альбом с песнями на татарском и английском языках

19:45, 31.10.2020 1
Tatarka выпустила свой первый альбом с песнями на татарском и английском языках
Фото: instagram.com/smelaya_ira

Певица Tatarka (уроженка Набережных Челнов Ирина Смелая) представила свой дебютный альбом Golden Flower.

Основная идея его создания — показать, как могут звучать вместе татарский и английский языки. Дополнительно к этому альбому исполнительница выпустит вместе с сервисом для прослушивания музыки Spotifу татарско-англо-русский словарь, пишет Meduza.

Также Tatarka выпустила новый клип на песню KAWAII. В первый же день он попал в тренды YouTube.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:58
    Пошлая и примитивная попса!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем