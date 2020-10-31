Tatarka выпустила свой первый альбом с песнями на татарском и английском языках

Певица Tatarka (уроженка Набережных Челнов Ирина Смелая) представила свой дебютный альбом Golden Flower.

Основная идея его создания — показать, как могут звучать вместе татарский и английский языки. Дополнительно к этому альбому исполнительница выпустит вместе с сервисом для прослушивания музыки Spotifу татарско-англо-русский словарь, пишет Meduza.

Также Tatarka выпустила новый клип на песню KAWAII. В первый же день он попал в тренды YouTube.