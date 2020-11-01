По делу о кукморском теракте арестован отчим застреленного подростка

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Под арест до 30 декабря Кукморский райсуд Татарстана отправил ранее судимого за терроризм Марата Замалиева, 16-летний пасынок которого был застрелен после попытки теракта в отделе полиции.



На закрытом заседании суда ходатайство следствия поддержал и. о. прокурора района Рамиль Зайнутдинов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры РТ.

Напомним, Замалиева задержали 2 дня назад по подозрению в причастности к подготовке теракта. По версии силовиков, в ночь на 30 октября его 16-летний пасынок пытался поджечь отдел полиции Кукмора бутылками с зажигательной смесью, а при задержании нанес одному из полицейских три ножевых ранения. На предупредительные выстрелы в воздух не реагировал, и коллега раненого открыл огонь на поражение.

В тот же день было возбуждено дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. В Кукморе был введен полицейский план «Крепость». А уголовное дело изъято из производства силовиков Татарстана и передано в центральный аппарат СКР.