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Путин рассказал о преимуществах работы на удаленке

19:49, 01.11.2020
Путин рассказал о преимуществах работы на удаленке
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах работы на удаленке и признался, что привык к такому режиму.

В ходе форума «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин спросил у главы государства, не тяжело ли вести коммуникацию по видеосвязи. Путин ответил, что уже привык, но с аудиторией ему общаться легче и интереснее.

kremlin.ru

Российский лидер выделил преимущества общения по видеосвязи: она позволяет не отрывать собеседников от текущей работы и собрать максимальное количество заинтересованных лиц, передает «РИА Новости».

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что в стране не будут вводить общенациональный локдаун в связи с ситуацией с коронавирусом.

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