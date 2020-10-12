Главное о коронавирусе на 12 октября: новые фейки, похороны «живьем» и прогнозы выхода на плато

Фото: Ринат Назметдинов

Новые «коронавирусные» фейки

За последние сутки в Татарстане подтвердились 35 новых случаев коронавируса, все контактные. Девять человек госпитализированы, 26 получают лечение на дому.



Всего на 12 октября в Татарстане зарегистрировано 7 584 случая COVID-19. Выздоровел за весь период 6 381 человек, в том числе семь за минувшие сутки. Умерли от коронавируса 88 человек.

В Татарстане распространяются фейковые сообщения о возвращении обязательного перчаточно-масочного режима, об обязательной самоизоляции лиц старше 65 лет, приостановке продажи льготных проездных и переводе 30% сотрудников на дистант. Власти республики сообщили, что не планируют ужесточать санитарные правила.

В Буинском районе зафиксировали новый летальный исход от коронавируса. Количество жертв пандемии в Татарстане достигло 88 человек.

В Татарстане зарегистрировали 35 новых случаев коронавируса — на один больше, чем сутки назад. Из них 20 случая — в Казани.



В связи с пандемией коронавируса в Казани еще на месяц продлили бесплатный режим работы парковок. Предполагалось, что эта мера будет действовать до 18 октября.



В Кузбассе «похоронили» живого пенсионера с COVID-19

За последние сутки в России выявлено 13 592 новых случая коронавируса, выздоровели 3 793 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 312 310 человек, а выздоровевших — до 1 024 235 человек.



Зафиксировано 125 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 22 722 человека.



В стране на сегодняшний день проведено более 51,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 409 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 266,1 тыс. человек.

По расчетам доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альтштейна рост заболеваемости коронавирусом в России может достичь пика уже через неделю. В Роспотребнадзоре считают, что страна может выйти на плато по коронавирусу через 10 — 20 дней.

В России второй день подряд выявлено более 13 тыс. новых случаев коронавируса. Сегодня на 42 заболевших меньше, чем вчера.



Фото duma.gov.ru

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов ушел на самоизоляцию из-за выявленного у его близких коронавируса. Заболевание у некоторых его родных протекает бессимптомно, у кого-то — с температурой и воспалением легких.

Фракция ЛДПР в Госдуме предложила выплачивать пособия родителям школьников в возрасте до 14 лет по временной нетрудоспособности, если они находятся на каникулах из-за сложной эпидобстановки.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Орловской области возобновляется круглосуточная работа учетно-заградительных постов на федеральных трассах на въезде в регион.

В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцина центра «Вектор» больше всего подходит людям старшего поколения и лицам с хроническими заболеваниями, так как в ней нет фрагментов вируса.

Фото mos.ru

Семья в Кузбассе «похоронила» живого престарелого родственника с коронавирусом. Позже им сообщили, что он не умер. Это произошло из-за ошибки в доме престарелых, где он содержался: живого пациента выписали с чужим паспортом.

В Минздраве России рассказали, что люди с ожирением на 48% больше подвержены летальному исходу при заболевании коронавирусом. Уменьшение веса в ведомстве назвали эффективным средством профилактики коронавируса и его последствий.

По данным исследования сервиса Работа.ру, 36% россиян уверены, что ношение масок и социальная дистанция — наиболее эффективный способ защиты от коронавируса. 16% респондентов считают действенной мерой введение карантина и пропускного режима.

В Госдуме предложили запретить проведение контрольных работ и итоговых срезов при дистанционном обучении в школах. Парламентарии уверены, что их логичнее провести в штатном режиме.



Фото Максима Платонова

Коронавирус способен продержаться на коже девять часов

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 37 481 821 человек, 1 076 818 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 762 809). На второй строчке — Индия (7 120 538), на третьей — Бразилия (5 094 979). Россия на четвертом месте (1 291 687), на пятом — Колумбия (911 317).



Больше всего смертей зафиксировано в США (214 771). За ними следуют Бразилия (150 488), Индия (109 150), Мексика (83 781) и Великобритания (42 915).



Газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп планировал надеть майку с изображением Супермена для выхода на публику после выписки из медцентра, где он проходил лечение от коронавируса. Позже американский лидер заявил, что у него выработался иммунитет к COVID-19.

Фото facebook.com/WhiteHouse

В Китае намерены за пять дней протестировать на коронавирус все население 9,5-миллионного города Циндао. Там выявили 12 новых случаев заражения.

Основатель Microsoft Билл Гейтс уверен, что победить коронавирус в мировом масштабе поможет только суперэффективная и доступная вакцина.

В японском Медицинском университете Киото установили, что коронавирус может сохраняться на коже человека в течение примерно 9 часов.

Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку заявил, что повторно заразился коронавирусом. До этого у него диагностировали COVID-19 в мае. Войку проходит лечение в реанимации.

Австралийские ученые установили, что возбудитель коронавируса SARS-CoV-2 способен выживать при комнатной температуре на гладких поверхностях в течение 28 дней. Наибольшую опасность представляют непористые поверхности, в частности, стекла экранов телефонов и бумажные деньги.

В Великобритании ученые проверят эффективность вакцины от туберкулеза для борьбы с COVID-19 на тысяче жителей страны. По их словам, в научной литературе есть информация, что она потенциально эффективна против некоторых вирусов, в том числе коронавирусов.

Татьяна Демина