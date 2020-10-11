Лидер «единороссов» в Думе ушел на карантин

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов перешел на удаленный режим работы. Он решил временно самоизолироваться из-за выявленного у его близких коронавируса.

«Работаю на удаленке. Увы, эпидемия коронавируса не обошла и мой дом. В моей семье есть заболевшие», — передает цитату лидера самой большой думской фракции «Интерфакс».

Неверов сообщил, что что у кого-то из родных «заболевание протекает бессимптомно, у кого-то — с температурой и диагностированным воспалением легких».

Политик сообщил, что сдал тест и результаты оказались отрицательными. Однако он решил неукоснительно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. По словам парламентария, сложившаяся ситуация не помешает ему «оставаться в повестке и работать на удаленке, быть на оперативной связи».