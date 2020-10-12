В Госдуме предложили выплачивать пособие родителям школьников на каникулах из-за эпидемий

Группа депутатов от ЛДПР направило в правительство законопроект о выплатах пособий родителям школьников в возрасте до 14 лет по временной нетрудоспособности, если они находятся на каникулах из-за сложной эпидобстановки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.



Сейчас застрахованные лица могут получить пособие в случае карантина и еще карантина ребенка в возрасте до 7 лет.

activityedu.ru

Авторы считают, что таким образом родители детей в возрасте до 14 лет вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми и обеспечения их безопасности в этот период.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит регионам более 8,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.