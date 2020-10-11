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Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России

13:53, 11.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в России
Фото: realnoevremya.ru

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн утверждает, что рост заболеваемости коронавирусом в России может достичь пика уже через неделю. Об этом он рассказал «РИА Новости».

По его словам, выйти на плато и добиться снижения числа заражений COVID-19 поможет соблюдение гражданами всех мер безопасности и принятие эффективных мер по противодействию распространению вируса.

«Если они [противоэпидемические меры] не будут помогать, они будут ужесточаться», — добавил Альтштейн.

Сегодня в России зафиксирован новый суточный рекорд заболеваний коронавирусом — 13 634. Общее число заболевших в России достигло 1 298 718 человек.

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