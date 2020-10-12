В Казани еще на месяц продлили льготный режим работы парковок

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани еще на месяц продлили бесплатный режим работы парковок. В связи с пандемией коронавируса с 20 апреля плата за парковки в Казани взималась лишь с 7 утра до 6 вечера, в выходные дни автостоянки работали без взимания платы.

Предполагалось, что эта мера будет действовать до 18 октября. Сегодня на «деловом понедельнике» объявили, что исполком Казани принял решение продлить эту меру поддержки предпринимателей еще на один месяц.

Ранее корреспондент «Реального времени» выяснил, что на парковках в центре города у большинства машин нет регистрационных номеров. Так, на муниципальной парковке на площади Свободы со стороны здания КГТУ (КАИ) им. Туполева не было ни одного свободного места — и ни одного авто, владелец которого заплатил бы за парковку, то есть номера на автомобилях, за исключением «инвалидных», отсутствовали.