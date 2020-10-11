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В Татарстане зарегистрировали еще один смертельный случай COVID-19

16:34, 11.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали еще один смертельный случай COVID-19
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Татарстане от коронавируса умерли уже 88 человек. Еще один смертельный случай был подтвержден в Буинском районе.

Патологоанатомы установили, что смерть местной жительницы была вызвана COVID-19, передает республиканский оперштаб. Женщина 1934 года рождения поступила в Буинскую ЦРБ с внебольничной двухсторонней пневмонией.

Имелись обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

ОбществоМедицина Татарстан
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