В Татарстане зарегистрировали еще один смертельный случай COVID-19

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В Татарстане от коронавируса умерли уже 88 человек. Еще один смертельный случай был подтвержден в Буинском районе.

Патологоанатомы установили, что смерть местной жительницы была вызвана COVID-19, передает республиканский оперштаб. Женщина 1934 года рождения поступила в Буинскую ЦРБ с внебольничной двухсторонней пневмонией.

Имелись обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы.