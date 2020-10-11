Власти Татарстана: в соцсетях распространяется недостоверная информация о новых ограничениях

В Татарстане распространяются фейковые сообщения о введении новых «антиковидных» ограничений. Власти республики предупредили, что ни о каком ужесточении санитарных правил речи не идет.

Как передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, в Сети появилась информация о возвращении обязательного перчаточно-масочного режима.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Также в сообщениях говорится об обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет, приостановке продажи льготных проездных и переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

«Эта информация не соответствует действительности», — подчеркивают в оперштабе.

Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ужесточить контроль за действующими ограничениями и подчеркнул, что не хочет переходить к усилению мер.