Власти Татарстана: в соцсетях распространяется недостоверная информация о новых ограничениях
В Татарстане распространяются фейковые сообщения о введении новых «антиковидных» ограничений. Власти республики предупредили, что ни о каком ужесточении санитарных правил речи не идет.
Как передает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19, в Сети появилась информация о возвращении обязательного перчаточно-масочного режима.
Также в сообщениях говорится об обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет, приостановке продажи льготных проездных и переводе 30% сотрудников на дистанционный режим работы.
«Эта информация не соответствует действительности», — подчеркивают в оперштабе.
Накануне президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ужесточить контроль за действующими ограничениями и подчеркнул, что не хочет переходить к усилению мер.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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