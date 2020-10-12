В Татарстане зарегистрировали 35 новых случаев коронавируса — на один больше, чем сутки назад

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 35 новых случаев коронавируса, все контактные. Девять человек госпитализировали, 26 лечатся на дому, сообщили в Минздраве РТ.

Больше всего заболевших — 13 — среди людей от 30 до 50 лет. В Казани выявили 20 заболевших, в Набережных Челнах — троих.

На 12 октября в Татарстане зарегистрировано 7 584 случая COVID-19, 88 человек умерли. Выздоровел за весь период 6 381 человек, в том числе семеро за минувшие сутки.