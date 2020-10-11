Главное о коронавирусе на 11 октября: третью вакцину России готовят к тестам на людях и новые симптомы

Фото: Ринат Назметдинов

Дезинфекция для безопасности жителей

За последние сутки в Татарстане подтвердились 34 новых случая коронавируса. Четыре человека госпитализированы, 30 получают лечение на дому.



Всего на 11 октября в Татарстане зарегистрировано 7 549 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 6 374 человека, в том числе пять за минувшие сутки. Умерли от коронавируса 87 человек.



В Татарстане зафиксирован один из наименьших темпов прироста COVID-19 — 0,5%. Однако он вырос. 9 октября этот показатель был равен 0,4%.



Несмотря на коронавирус, Татарстан опережает прошлогодние показатели ввода жилья в эксплуатацию на 18%. На сегодняшний день план выполнен на 72% (более 2,1 млн кв. м жилья).



В связи с ростом заболеваний коронавирусом в Набережных Челнах управляющие компании планируют возобновить дезинфекцию подъездов жилых домов. Некоторые организации уже получили соответствующее поручение.



В Чистополе и Набережных Челнах зафиксировали летальные исходы больных коронавирусом. Число жертв COVID-19 достигло 87.

Фото Рината Назметдинова

Ограничения возобновляются

За последние сутки в России выявлено 13 634 новых случая коронавируса, выздоровело 4 240 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 298 718 человек, а выздоровевших — до 1 020 442 человек.



Зафиксировано 149 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 22 597 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 50,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 476 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 261,9 тыс. человек.



В России зафиксирован новый суточный рекорд заболеваний коронавирусом — 13 634 новых случая по всей стране.



В Башкирии планируют сократить количество больших мероприятий. Также глава республики Радий Хабиров сообщил о строительстве инфекционной больницы в Стерлитамаке.

Власти Москвы будут контролировать перевод сотрудников предприятий на удаленный режим работы. Указ о переводе 30% сотрудников офисов на «дистант» подписал мэр города Сергей Собянин.

Фото mos.ru

Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН сообщил, что закончил тестировать вакцину от коронавируса на животных. Учреждение получило разрешение Минздрава на клинические испытания. Это третья российская вакцина от COVID-19.

Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований безопасности из-за роста заболевших коронавирусом.

В центре Гамалеи сообщили, что реакция на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин проявляется одинаково. Точные данные будут лишь после завершения пострегистрационных испытаний.

Руководитель департамента транспорта Москвы и заместителя мэра города Максим Ликсутов заразился COVID-19. Он находится на домашнем лечении и, по его словам, чувствует себя нормально и не наблюдает симптомов заболевания.

Народный артист России Иван Краско заразился коронавирусом. Он отказался от госпитализации. Актер признался, что не верил в существование COVID-19.

Фото kremlin.ru

Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что в стране не подтвердился ни один случай повторного заражения коронавирусом. За рубежом зафиксировали шесть таких случаев.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов назвал тесты на антитела к СOVID-19 пустой тратой денег. При положительном результате люди могут не носить маски, но наличие защитных белков не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать меры безопасности.

Новые симптомы коронавируса

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 37 213 592 человека, 1 072 959 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 718 947). На второй строчке — Индия (7 053 806), на третьей — Бразилия (5 082 637). Россия на четвертом месте (1 278 245), на пятом — Колумбия (902 747).



Больше всего смертей зафиксировано в США (214 377). За ними следуют Бразилия (150 198), Индия (108 334), Мексика (83 642) и Великобритания (42 850).



Британские ученые установили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут быть симптомами заболевания коронавирусом. У каждого пациента проявления зависят от возраста и особенностей организма.



Фото facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп впервые после заболевания коронавирусом выступил на публике. На почти 17-минутном выступлении он заявил, что чувствует себя прекрасно.



Правительство Албании введет в качестве обязательной меру повсеместного ношения защитных масок. Штрафы за несоблюдение меры будут строгими и будут вноситься в счета за электроэнергию.

Живущие в Китае россияне рассказали, что стране удалось избежать второй волны коронавируса благодаря «отработанной системе» и соблюдению гражданами мер предосторожности. Российские ученые убеждены, что дело в «высокой дисциплине и эффективном карантине».

В столице Румынии прошла акция протеста против мер по борьбе с пандемией. Почти все участники были без защитных масок и соблюдали социальную дистанцию. Они скандировали «Наши дети не подопытные свинки!» и «Долой медицинскую диктатуру!».

Татьяна Демина