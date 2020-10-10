Несмотря на коронакризис темпы ввода жилья в Татарстане выше прошлогодних

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане с начала года введено в эксплуатацию более 2,1 млн кв.м жилья. Годовой план к 10 октября выполнен на 72%.

Получается, что в этом году несмотря на коронавирус республика опережает прошлогодние показатели на 18%, передает пресс-служба президента Татарстана.

Как доложил сегодня на республиканском совещании глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, за две недели строители успели ввести в эксплуатацию 126,4 тысячи кв.м жилья.

Фото: tatarstan.ru

Министр также доложил, что на 8 октября завершены все мероприятия по пуску тепла. Отопление подано на все объекты жилой и социальной сферы республики.

Напомним, что на совещании президент РТ Рустам Минниханов также потребовал усилить контроль за соблюдением «антиковидных» нарушений. Он обратил внимание на рост числа заболевших в последние дни и попросил чиновников и граждан не расслабляться.