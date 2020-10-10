Ученые обнаружили новые симптомы коронавируса

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

Британские ученые установили, что боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах могут быть симптомами заболевания коронавирусом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Daily Mail, которое опубликовало научный доклад.

Ученые обратили внимание, что эти проявления могут выражаться индивидуально. Все зависит от возраста и особенностей организма заболевших COVID-19.

Фото: tatarstan.ru

Ранее люди, переболевшие коронавирусом рассказали об ощущении жжения в области стоп, внезапных провалах в памяти и развившейся бессоннице. Они обратили внимание, что у них появились необъяснимые высыпания на коже, онемение лица и тела, выпадение волос и проблемы с сердцем.

