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В России зафиксирован новый суточный рекорд заболеваний коронавирусом

11:57, 11.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России зафиксирован новый суточный рекорд заболеваний коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 13 634. Это максимум с начала пандемии, сообщает оперштаб.

Общее число заболевших в России достигло 1 298 718 человек.

За сутки от коронавируса умерли 149 человек, с начала пандемии — 22 597 человек.

Вылечились за сутки 4 240 человек, с начала распространения коронавируса в РФ — 1 020 442 человека.

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