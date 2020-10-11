В России зафиксирован новый суточный рекорд заболеваний коронавирусом

За последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в России составило 13 634. Это максимум с начала пандемии, сообщает оперштаб.

Общее число заболевших в России достигло 1 298 718 человек.

За сутки от коронавируса умерли 149 человек, с начала пандемии — 22 597 человек.

Вылечились за сутки 4 240 человек, с начала распространения коронавируса в РФ — 1 020 442 человека.

