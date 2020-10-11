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Трамп выступил перед публикой впервые после заражения коронавирусом

03:28, 11.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Трамп выступил перед публикой впервые после заражения коронавирусом
Фото: wikimedia.org / Anythingyouwant

Президент США Дональд Трамп впервые после заболевания коронавирусом выступил на публике. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выступление состоялось на балконе Белого дома. Трамп снял маску и заявил, что чувствует себя прекрасно.

Речь американского президента продлилась примерно 17 минут.

Ранее Трамп заявил, что после излечения от COVID-19 он готов стать донором плазмы крови для других пациентов.

О заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Мелания Трамп.

ТехнологииОбщество
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