Трамп выступил перед публикой впервые после заражения коронавирусом

Президент США Дональд Трамп впервые после заболевания коронавирусом выступил на публике. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выступление состоялось на балконе Белого дома. Трамп снял маску и заявил, что чувствует себя прекрасно.

Речь американского президента продлилась примерно 17 минут.

Ранее Трамп заявил, что после излечения от COVID-19 он готов стать донором плазмы крови для других пациентов.



О заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Вместе с ним заболела и его супруга Мелания Трамп.